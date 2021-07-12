В ЕАО более 240 семей получили сертификаты на жилье вместо утраченного из-за паводка

ТАСС, 12 июля. Собственники жилья в Еврейской автономной области (ЕАО), которое было утрачено во время паводка в 2020 году, получили 242 свидетельства о предоставлении выплаты на покупку жилых посещений. Об этом ТАСС сообщила начальник Департамента социальной защиты населения правительства ЕАО Наталья Канделя.

"В список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЕАО в 2020 году, включены собственники и члены их семей, проживавшие в 255 утраченном жилом помещении. Свидетельства о предоставлении выплаты на приобретение жилого помещения выданы 242 заявителям - 216 собственникам и 26 нанимателям. По 34 собственникам и шести нанимателям утраченных жилых помещений проводится проверка на наличие иного жилого помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилье", - сообщила Канделя, отметив, что собственникам 60 и нанимателям двух утраченных помещений было отказано во включении в список получателей из-за отсутствия права.

В августе-сентябре 2020 года на территории ЕАО из-за паводка было утрачено 504 жилых помещения, в том числе 448 находящихся в собственности граждан и 56 жилых помещения, находящихся в муниципальной собственности. За выплатами обратились собственники 404 утраченных домов и наниматели 39 жилых помещений.

Единовременную материальную помощь в 2020 и 2021 годах получили 326 граждан, которые во время паводка частично утратили имущество первой необходимости. Еще 4 590 человек получили выплаты в связи с нарушением условий жизнедеятельности, а 102 гражданина воспользовались помощью в связи с полной утратой имущества первой необходимости. Общая сумма выплат составила 72,4 млн рублей.

Областные власти планируют до конца 2021 года завершить работу по выплатам гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с паводками в 2019-2020 годах.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на восстановление жилья после паводков, которые прошли на Дальнем Востоке в 2020 году, правительство РФ дополнительно выделит 1 млрд рублей. Глава кабмина отметил, что по итогам заседания правительства будет также распределено почти 1,2 млрд рублей на строительство автомобильных дорог в девяти регионах. По словам Мишустина, большая часть этой суммы - свыше 1 млрд рублей - будет направлена на продолжение работ по ликвидации последствий паводков в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и ЕАО.