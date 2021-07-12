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Запрет на плавающую ставку по ипотеке в России может вступить в силу с апреля 2022 года

Принятие предлагаемых законопроектом изменений не потребует дополнительных расходов федерального бюджета
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Запрет плавающих ставок по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе по части ипотечных кредитов, может вступить в силу в России с 1 апреля 2022 года, говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту (есть в распоряжении ТАСС).

"Срок вступления в силу законопроекта - 1 апреля 2022 года. Принятие предлагаемых законопроектом изменений не потребует дополнительных расходов федерального бюджета для их реализации и не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект распространяется на случаи, когда сумма предоставленного потребительского кредита либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита не превосходит минимальный размер кредита, установленный правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов с учетом региональных особенностей. Кроме того, законопроектом предлагается распространить данный запрет на договоры, заключенные на срок, превышающий 20 лет, и на срок, не превышающий 1 год.

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