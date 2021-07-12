МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ускорить сроки переселения по программе реновации, отметив, что при этом не должно страдать качество жилья.

В понедельник Собянин посетил площадку, где идет строительство корпуса "Ломоносов" в научной долине МГУ. Во время осмотра к мэру обратился кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов с просьбой рассмотреть возможность ускорить переселение по программе реновации на западе Москвы.

"Конечно, будем максимально ускорять, насколько это возможно. Важнейшая программа, сама по себе очень масштабная, по сути дела, в городе строится еще один город на месте старых хрущевок", - сказал мэр.

Вместе с тем он подчеркнул, что одновременно все дома по программе построить невозможно.

"Главное, придерживаться графика и как можно больше ускорять его, чтобы люди скорее получили свои квартиры. Но немаловажно качество самого жилья, чтобы оно соответствовало стандартам реновации", - подчеркнул мэр.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м с порядка 1 млн жильцов. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Для строительства новых домов подобрано более 500 стартовых площадок, они расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу. В конце мая пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщила, что число участников программы реновации в Москве, которые уже переехали в новое жилье, превысило 30 тыс., всего же с момента запуска программы начато переселение 38 тыс. москвичей из 256 старых домов. По программе было построено 113 новых домов площадью порядка 1,3 млн кв. м, из них под заселение уже передано 89.