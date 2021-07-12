Титов прогнозирует сокращение объемов строительства в РФ вдвое в ближайшие шесть лет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Нехватка собственных средств у застройщиков может привести к сокращению объемов строительства жилья в два раза в ближайшие шесть лет. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, представленном в понедельник президенту России Владимиру Путину.

"В ближайшие 6 лет объемы строительства могут сократиться не менее чем в два раза из-за нехватки собственных средств и не менее чем в 3,5 раза в случае недостаточности или недоступности проектного финансирования (максимальный объем ввода жилой недвижимости в многоквартирных домах будет ограничен 30 млн кв. м в год)", - говорится в материалах доклада.

В докладе отмечается, что к началу 2021 года в 12 регионах России не выдано ни одного кредита по проектному финансированию жилья, а в 36 регионах - меньше 10 таких кредитов. По мнению авторов доклада, одним из ключевых рисков для строительной отрасли является проблема с финансированием новых жилищных проектов. Также зафиксировано, что к началу 2021 года в России отмечалось снижение объемов строительства жилья, рост банкротств и ухода с рынка застройщиков, в основном малых и средних.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.