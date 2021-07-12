Эксперты сообщили об отсутствии традиционного затишья на рынке новостроек Москвы в июле

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Спрос на рынке новостроек Москвы в июле 2021 года может превысить показатели июля прошлого года, летнего затишья после перезапуска госпрограммы льготной ипотеки (с 1 июля) на новых условиях пока не произошло. Такое мнение ТАСС в понедельник высказали опрошенные эксперты.

"Новостройки показывают феноменальный выход из зоны комфорта, стандартного летнего затишья нет. В июне люди торопились решить квартирный вопрос перед перезапуском программы льготной ипотеки, но сейчас они продолжают покупать, потому что, возможно, держат в голове, что цены на стройматериалы выросли практически в два раза и боятся, что стройка еще больше подорожает", - сказал ТАСС юрист в сфере недвижимости и основатель агентства недвижимости "Лэндл" Алексей Клышин.

В июне 2021 года, за месяц до перезапуска госпрограммы, на первичном рынке Москвы (с учетом ТиНАО) было заключено на 67% больше договоров долевого участия, чем за тот же месяц прошлого года, напомнила агентству управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. По ее словам, сделки, подписанные в конце июня, будут регистрироваться в начале июля, и еще можно будет увидеть остаточный всплеск интереса к новостройкам. "Показатели спроса в июле пока оценивать преждевременно, но существует вероятность, что они будут сопоставимы или превысят значения июля 2020 года в том числе по причине длительности регистрационных процедур", - прогнозирует эксперт.

На рынке недвижимости действительно не наблюдается привычная сезонность, высокий спрос связан с изменением ипотечных продуктов (перезапуск программы льготной ипотеки, расширение программы семейной ипотеки), высказал мнение ТАСС коммерческий директор ГК "Страна девелопмент" Александр Гуторов. Он подчеркнул, что недвижимость сегодня продолжает оставаться одним из самых выгодных инструментов для вложения накоплений, интерес инвесторов сохраняется.

Если раньше инвесторы в основном стремились приобрести квартиру для выгодной перепродажи на поздней стадии строительства, то сейчас они меняют стратегию, так как цены за год выросли на 20-30%, отметил, в свою очередь, коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала Prime Park) Дмитрий Голев. "Сейчас они чаще рассматривают вложения в новостройки как сберегательные инвестиции. Также многие планируют сдавать приобретаемое жилье в аренду, приумножая тем самым вложенные средства", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в компании "Метриум", за последний год средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента в пределах старых границ Москвы выросла на 35%, достигнув 245,5 тыс. рублей. Квадратный метр в бизнес-классе за год подорожал на 42,6% - до 369,9 тыс. рублей. Цена квадратного метра в проектах Новой Москвы за прошедший год увеличилась на 34,8% - до 191,6 тыс. рублей.

Как изменится спрос

По итогам второго полугодия 2021 года спрос на рынке столичных новостроек будет спокойнее, чем в ажиотажных втором полугодии 2020 года и первом полугодии 2021-го, когда интерес к покупке жилья дополнительно подогревался ожиданием завершения ипотечной госпрограммы, высказала мнение в беседе с ТАСС директор по маркетингу девелоперской компании MR Group Евгения Старкова. Однако, по ее словам, в любом случае спрос сохранится на уровне выше допандемийных показателей.

До конца года ожидается хороший спрос и умеренный рост цен, на снижение которого может повлиять только существенное увеличение ключевой ставки, прогнозирует руководитель аналитического центра "Инком - недвижимость" Дмитрий Таганов. "Из-за того, что программа льготной ипотеки прекратила быть актуальной для столицы и других городов с дорогой недвижимостью (в связи с лимитом в 3 млн рублей - прим. ТАСС), застройщики будут стимулировать спрос, создавая аналогичные ей предложения для клиентов. Для этого девелоперы накопили значительный финансовый ресурс, который будут использовать для корректировки цен", - сказал собеседник агентства.

Программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента РФ Владимира Путина сроком на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Раньше в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляла 6 млн рублей.