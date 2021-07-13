Выдача почти 1 млн ипотек в России в I полугодии стала рекордом за всю историю

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти 1 млн ипотечных кредитов выдано в первом полугодии 2021 года на территории РФ, это наивысший показатель за всю историю ипотечного рынка. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, за полгода в России выдано 936 тыс. ипотечных кредитов - это самый высокий показатель за всю историю российского ипотечного рынка", - приводит его слова пресс-служба. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача ипотеки выросла на 44% в количественном выражении и на 74% - в денежном. Общая сумма выданных кредитов составила 2,69 трлн рублей.

По словам Хуснуллина, комплекс государственных мер поддержки в жилищной сфере, который продолжается уже 14 месяцев подряд, позволил не только системно поддержать рынок ипотеки в трудный момент, но и запустить его устойчивый рост. "За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25-30% из них купили жилье в новостройках. Гражданам помогают в этом и низкие рыночные ставки по ипотеке, и разнообразные льготные программы, реализуемые правительством РФ по поручению президента", - цитирует пресс-служба Хуснуллина.

Уточняется, что, согласно предварительным расчетам, в июне 2021 года выдано 178 тыс. ипотечных кредитов (+40% по сравнению с июнем прошлого года) на 540-545 млрд рублей (+80%). В частности, в рамках общефедеральных льготных ипотечных программ выдано 57,6 тыс. кредитов на 213 млрд рублей. Таким образом, каждый третий ипотечный кредит оформлен с государственной поддержкой, подчеркивают в пресс-службе.