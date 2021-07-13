"Инград" возведет в Подмосковье ЖК с детсадом на переданной федеральной земле к 2024 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительство жилого комплекса "Миловидное" в подмосковном поселке Развилка завершится в I квартале 2024 года, участок под застройку передан распоряжением президента для реализации инвестиционного проекта в области жилищного строительства. Об этом говорится в сообщении девелопера "Инград".

"Группа компаний "Инград" открывает продажи квартир в новом жилом квартале "Миловидное", расположенном в поселке Развилка городского округа Ленинский Московской области. Ввод в эксплуатацию намечен на I квартал 2024 года", - говорится в сообщении.

Девелопер отмечает, что квартал из двух 17-этажных корпусов будет находиться в 2,5 км от Москвы по Каширскому шоссе. Общая площадь жилой застройки составит около 52 тыс. кв. м. Проектом предусмотрен муниципальный детский сад на 85 мест. В проекте будет реализована концепция "Двор без машин".

Ранее ТАСC сообщал, что девелопер "Инград" получит участок из федеральной собственности площадью 2,98 га под жилье в Подмосковье. В рамках инвестиционного проекта часть квартир в жилом квартале будет передана офицерам-очередникам Федеральной службы охраны. Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 1,14 млн кв. м жилья, являясь восьмым в России девелопером по текущему объему строительства.