Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты иностранным гражданам, если они являются зарплатными клиентами, сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Теперь мы можем выдавать ипотеку гражданам других государств, если они получают зарплату на карту Сбербанка. Условия кредитования в таком случае не сильно отличаются от тех, что доступны гражданам РФ. Единственное кардинальное отличие - не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. По нашим расчетам, спрос на такую услугу будет пусть не очень большим, но стабильным", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васёва.

Уточняется, что иностранцы должны соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу. Им доступны программы "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Строительство жилого дома", "Загородная недвижимость" и "Гараж". Для иностранцев при этом сохраняется сниженная ставка как зарплатным клиентам и дисконт 0,3% при покупке на "Домклик".

Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн, но получение ипотеки возможно только в Москве, а также на территории обслуживания Среднерусского и Северо-Западного банков Сбербанка. По условиям банка, недвижимость должна располагаться в России, при этом земельный участок или жилое помещение с участком может быть расположено только на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга (за исключением Кронштадтского района).

Среди обязательных документов для подачи заявки - паспорт иностранного гражданина, миграционная карта, документ о временной или постоянной регистрации и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в России (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза). Наличие созаемщиков не предусмотрено, а срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней.