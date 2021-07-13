Годовой план по вводу недвижимости выполнен в Москве на 77%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Несмотря на ограничения, накладываемые пандемией, годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен уже на 77%, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"За полгода объем ввода недвижимости составил 77% от плана. Учитывая, что у нас "планов громадье", это очень много. <...> Такой динамики не было за все предыдущие годы", - сказал Собянин в ходе вручения премий Москвы в области архитектуры и градостроительства.

Мэр добавил, что строительному комплексу города удалось выполнить и перевыполнить план, несмотря на экономические и эпидемиологические сложности. По его словам, эта динамика говорит о том, что отрасль накопила потенциал, она мощна и устойчива.

"Мы всегда смотрим за балансом того, чтобы жилье и объекты приложения труда балансировали между собой, объекты соцкультбыта создавали при комплексной застройке", - отметил Собянин.

Он подчеркнул, что при строительстве объектов в Москве сегодня используют современные материалы и технологии, применяются уникальные архитектурно-градостроительные решения.

За последние годы в Москве ввели в оборот 90 млн кв. м недвижимости: жилье, детские сады, школы, транспортные, промышленные и коммерческие объекты, добавил мэр.

О премии

Собянин во вторник вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства. Были отмечены лучшие решения объектов проживания, социальной, транспортной, торговой инфраструктуры, а также жилых домов по программе реновации.

Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства учреждена в 2017 году. Она присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды.