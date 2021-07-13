Цены в новостройках Петербурга выросли на 11% за первое полугодие 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Петербурга выросла на 11% по итогам первого полугодия и составила 179,1 тыс. рублей за кв. м. Об этом сообщает агентство недвижимости "Циан" во вторник.

"Первичная недвижимость Санкт-Петербурга обойдется сейчас в среднем в 179,1 тыс. рублей - это на 11,8% выше, чем в начале года и на 32% больше, чем год назад. Новостройки Ленинградской области дорожают быстрее: средняя цена "квадрата" сегодня - 118 тыс. рублей: плюс 23% за полгода, плюс 39,5% за год", - говорится в сообщении.

Аналитики также отмечают, что в июне 2021 года рекорд по доле ипотечных сделок был обновлен как для Санкт-Петербурга (73% сделок в ипотеку), так и для Ленинградской области (74%). В целом по рынку доля ипотечных сделок составила в Петербургском регионе за первое полугодие 67%.

Выручка девелоперов Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2021 года составила 276,5 млрд рублей, что на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть выручки в 2021 году сгенерирована за счет продаж проектов в Санкт-Петербурге: 85%, что сопоставимо с прошлым годом.