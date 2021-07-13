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Власти рассматривают для "дальневосточного квартала" в ЕАО 218 га на западе Биробиджана

Всего на этой территории можно построить почти 166 тыс. кв. м жилья

ТАСС ,13 июля. Площадь в 218 га на западе Биробиджана рассматривают для создания "дальневосточного квартала", сообщил мэр столицы Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Головатый на совещании по вопросам создания современного образа региона, которое провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Как сообщил Александр Головатый, под создание "дальневосточных кварталов" рассматривается территория в западной части Биробиджана площадью 218 га. Она охватывает существующую застройку, признанную аварийной и подлежащей сносу, дома без централизованных систем инженерно-технического обеспечения, незастроенные территории. Для незастроенных территорий (14,5 га) мэрией утвержден поэтапный план строительства многоквартирных домов и социальных объектов. Всего на указанных участках можно построить около 166 тыс. кв. м жилья", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда по итогам совещания.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в свою очередь отметил, что ведомство будет выделять дополнительные средства Еврейской автономной области в рамках субсидий, финансирования программ развития центров экономического роста для создания объектов комфортной городской среды: спортивных и детских площадок, общественных территорий. В рамках обсуждения организации комфортной инвестиционно-привлекательной среды Биробиджана вице-президент Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" Мария Черняк отметила необходимость создания возможности для нового формата семейного отдыха. По ее мнению, современные общественные пространства, обустроенные с использованием новейших интерактивных технологий, создадут условия для вовлечения предприятий малого и среднего бизнеса в сферу услуг и развлечений.

"Мы только нащупываем моменты, в реализацию которых должны двинуться. Решения профессиональных архитекторов не должны играть главенствующую роль, мнение жителей крайне важно. У нас очень красивый город, надо подчеркнуть его особенности", - цитирует пресс-служба губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.

По словам Юрия Трутнева, нужно создавать комфортные для жизни условия, но пока эта работа идет достаточно медленно.

Программа "Дальневосточный квартал" была анонсирована в 2021 году, она предусматривает разработку проектов по комплексной застройке городов Дальнего Востока микрорайонами от 50 тыс. кв. м каждый. Предполагается, что строительство будет вестись в рамках преференциальных режимов, что позволит привлечь крупных застройщиков. В программе уже участвуют девять регионов ДФО, общая площадь строительства по их проектам составляет 2,1 млн кв. м.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьЧекунков, Алексей Олегович
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