Хуснуллин поручил Минстрою увеличить планы по строительству жилья в Красноярском крае

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою пересмотреть планы по строительству жилья в Красноярском крае, так как они, по мнению зампреда правительства РФ, сильно занижены.

Ранее Хуснуллин предложил губернаторам увеличить планы регионов по вводу жилья в эксплуатацию. По его словам, ввод жилья в России по итогам 2021 года может составить 85 млн кв. м.

"Посмотрел [на ход] строительства жилья в регионе. Считаю, что планы сильно занижены - дал поручение Минстрою пересчитать их в сторону увеличения", - написал Хуснуллин в Instagram.

Вице-премьер добавил, что региону необходимо работать над развитием рынка жилищного строительства.

В декабре прошлого года региональное министерство строительство сообщало, что к 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" на территории края общий ввод жилья в регионе превысит 8 млн кв. м.