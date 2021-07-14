В Подмосковье запретили строить квартиры до 28 кв. м по комплексному развитию территорий

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья установили минимальную площадь квартиры в доме, строящемся по комплексному развитию территорий, на уровне 28 кв. м, сообщила в среду на конференции первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор региона Александра Кузьмина.

"Разбивка по площади квартир у нас рекомендованная, однако минимальная площадь квартиры - 28 кв. м. Поэтому 18-мые квартиры лучше сразу, заранее предупреждаю, не проектировать. Московской области такое жилье не нужно", - сказала Кузьмина.

Согласно утвержденному в Подмосковье стандарту жилого помещения и комфортности проживания, по комплексному развитию территорий рекомендуется строить дома со студиями площадью от 28 кв. м, однокомнатными квартирами - от 36 кв. м, двухкомнатными - от 49 кв. м и трехкомнатными - от 66 кв. м.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.