Средний чек ипотечного кредита вырос в июне почти на 5%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита впервые за время наблюдений превысил 3 млн рублей, увеличившись за месяц на 134 тыс. рублей или почти на 5% (рост за год 27%), говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ), располагающим информацией о примерно 97% российских заемщиков.

За полугодие показатель увеличился на 403 тыс. рублей, а за год - на 652 тыс. рублей.

"На столь быстрый рост среднего размера кредита повлияли прежде всего цены на недвижимость. Если в апреле квадратный метр на вторичном рынке стоил менее 71 тыс. рублей, а на первичном - 92 тыс. рублей, то в мае - уже 73 и 95 тыс. рублей соответственно. В июне квадратный метр на вторичном рынке подорожал до 98 тыс. рублей. Поскольку гражданам пришлось занимать у банков больше средств, то им пришлось увеличить и срок кредитования. За июнь он в среднем увеличился на три месяца до 18 лет и восемь месяцев", - отметил генеральный директор бюро Артур Александрович.

Среди 30 регионов, в которых заемщики берут наибольшее количество ипотечных кредитов, средняя сумма больше всего выросла в Калмыкии (на 12% по сравнению с маем), Мурманской, Архангельской и Томской областях (на 9%).