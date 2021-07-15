Число сделок с иностранными инвесторами достигло нулевых значений на рынке недвижимости

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Число сделок с иностранными инвесторами достигло нулевых значений на российском рынке недвижимости по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель группы по инвестициям JLL Микаэл Казарян.

"В первом полугодии 2021 года объем иностранных инвестиций на российском рынке недвижимости был нулевым", - сказал он. Как отмечают в компании, в 2020-м за полгода было $107 млн (сделки от $5 млн).

При этом интерес иностранных инвесторов сохраняется, до конца 2021 года ожидается закрытие ряда знаковых сделок с иностранным капиталом, отмечают в JLL. В целом по итогам первого полугодия 2021 года объем инвестиций в недвижимость Росси увеличился на 38% - до $1,84 млрд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Можем предположить, что около $5 млрд у нас будет объем инвестиционного рынка в этом году", - добавил Казарян.

Как сообщали ранее в консалтинговой компании CBRE, основным драйвером высокого уровня объема инвестиций в российскую недвижимость является сегмент жилой недвижимости, который бьет рекорд второй квартал подряд. По итогам первого полугодия в участки под жилое строительство было вложено 117 млрд рублей, это максимальное значение за всю историю рынка, отмечали аналитики. Исходя из текущей динамики, объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2021 года может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов, когда годовые вложения достигали порядка 300 млрд рублей, отмечали в компании.