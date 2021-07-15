Корпоративный портал ДОМ.РФ получил золотой приз международной премии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Цифровая экосистема корпоративного портала ДОМ.РФ получила золотую награду премии Step Two Intranet and Digital Workplace Awards 2021, опередив крупнейшие международные компании, сообщила в четверг пресс-служба института развития в жилищной сфере.

"Внутренний портал российской госкомпании победил в номинации "Цифровое рабочее место и цифровой опыт сотрудников". Проект ДОМ.РФ соревновался с крупнейшими международными гигантами, среди которых Центральный банк Сингапура, Adobe (США), DHL (Германия), компании-представители банковской сферы, ритейла, энергетики и других высокотехнологичных отраслей экономики", - говорится в сообщении.

На корпоративном портале ДОМ.РФ внедрены голосовые помощники для сбора рекомендаций, чат-бот для адаптации новых сотрудников, а также комплекс интерактивных аналитических отчетов для топ-менеджмента.

"Победа в номинации "Цифровое рабочее место и цифровой опыт сотрудников" в борьбе с крупнейшими международными компаниями подтверждает наши компетенции. Мы создали единую экосистему на базе собственных разработок и искусственного интеллекта, упрощающую коммуникации между сотрудниками и позволяющую эффективно выстроить рабочие процессы", - приводятся в сообщении слова директора по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексея Первенцева.

Кроме того, как добавили в госкомпании, благодаря некоторым сервисам сокращаются затраты и трудоемкость процессов. Например, сервис бронирования коворкинга через интерактивную схему офисов позволил ДОМ.РФ отказаться от аренды целых зданий, несмотря на рост компании.

Вручение премии в этом году проводится 15-й раз в Австралии. На получение награды претендовали более 160 компаний из 18 стран. Ранее победителями премии становились российские компании "М.Видео", Rambler Group, группа НЛМК, аэропорт "Домодедово".