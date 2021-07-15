Объем сделок с офисами в Москве может превысить 1 млн кв. м в 2021 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Объем сделок с офисами в Москве может составить 1,2-1,3 млн кв. м (аренда и продажа) по итогам 2021 года. Такой прогноз дал журналистам в четверг глава департамента офисной недвижимости консалтинговой компании JLL Алексей Ефимов.

"Мы ставим для себя прогноз по спросу - 1 млн кв. м. Думаю, даже будет больше - 1,2-1,3 млн. Это значит, что рынок живой, достаточно много сделок происходит", - сказал он.

В первом полугодии 2021 года в Москве было куплено и арендовано 644 тыс. кв. м офисных площадей, тогда как в первом полугодии 2020 года показатель составил 474 тыс. кв. м, отмечают в JLL.

По данным аналитиков компании, в первом полугодии 2021 года рост ввода новых офисных площадей в столице продолжился - всего было введено 446 тыс. кв. м, тогда как в аналогичном периоде прошлого года - 61 тыс. кв. м. При этом 85% офисов в Москве строится под конечного пользователя.