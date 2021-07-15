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Количество разрешений застройщикам Москвы с начала года выросло почти в два раза

В этом году из сегмента офисной и торговой недвижимости застройщикам одобрено строительство более 6 млн кв. м

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Строительство более 19,5 млн кв. м жилых, офисных и торговых проектов одобрено в Москве в первом полугодии 2021 года. Это почти в два раза больше, чем за тот же период 2020 года, когда застройщикам было одобрено строительство 10,99 млн кв. м различной недвижимости, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"С января по июнь 2021 года Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы приняла 1 529 решений, в соответствии с которыми одобрено строительство 19,65 млн кв. м всей недвижимости в столице. Для сравнения за аналогичный период 2020 года было принято 1 350 решений, на которых было одобрено строительство 10,99 млн кв. м различной недвижимости. Такая разница практически в два раза обусловлена ситуацией с пандемией", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она добавила, что за первые шесть месяцев 2019 года было принято 780 решений, позволяющих построить 14,62 млн кв. м недвижимости. В этом году из сегмента офисной и торговой недвижимость застройщикам одобрено строительство более 6 млн кв. м.

Теги
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