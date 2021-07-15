Более 150 дольщиков получат квартиры в Новосибирске благодаря масштабным инвестпроектам

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Проблему более 150 обманутых дольщиков долгостроя на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска решат благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов (МИП). На достройку объекта было дополнительно направлены около 240 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сразу несколько масштабных инвестиционных проектов реализуются на проблемном объекте в Октябрьском районе Новосибирска - доме по ул. Бориса Богаткова 201/3. Это позволит завершить строительство долгостроя и решить проблемы 156 семей - участников долевого строительства. <…> [На объекте] ведется внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Как отметил замминистра строительства региона Алексей Колмаков, у дольщиков имеются только инвестиционные договоры и договоры паенакопления. Чтобы помочь им в решении проблемы, был разработан план достройки дома: около 200 млн рублей удалось привлечь благодаря реализации нескольких МИП, более 30 млн рублей субсидий выделено на техническое подключение, установку лифтов и благоустройство.

"Дольщики получили адресные субсидии - 6 млн рублей. В планах - заключение еще двух масштабных инвестиционных проектов на сумму более 60 млн рублей и выделение субсидии на оставшиеся работы по подключению к сетям. Это позволит полностью закрыть дефицит на объекте и достроить дом", - отметил Колмаков.

До конца 2021 года возможно решить проблемы более 2,7 тыс. обманутых дольщиков из пятнадцати долгостроев в Новосибирской области. В 2020 году были восстановлены права 866 семей в шести проблемных жилых домах в Дзержинском, Кировском, Октябрьском районах Новосибирска, а также в поселке Приобском Новосибирского района. В 2021 году помогли 1, 118 тыс. семьям в пяти проблемных объектах по улице Хилокская, Тульская, Дуси Ковальчук в Новосибирске, а также в рабочем поселке Краснообск.

На конец 2020 года в Новосибирске было 58 проблемных объектов. Дольщики некоторых долгостроев, например микрорайона "Новомарусино", неоднократно объявляли голодовки, чтобы привлечь внимание к теме.