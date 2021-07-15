Минстрой получил заявки на инфраструктурные кредиты на 2,5 трлн рублей от 50 регионов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Объем заявок от регионов, поданных в Минстрой РФ на получение инфраструктурных бюджетных кредитов, составил более 2,5 трлн рублей. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Ранее в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство РФ окончательно утвердило правила предоставления инфраструктурных кредитов регионам.

"Сейчас запускаем этот механизм в шести пилотных регионах: Нижегородская, Челябинская, Тюменская, Тульская, Свердловская, Саратовская области. В целом Минстрой получил заявки от 50 субъектов на общую сумму более 2,5 трлн рублей", - привели его слова в пресс-службе министерства.

Кредиты будут предоставляться регионам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объекты транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристической инфраструктуры, в том числе для промышленных парков и технопарков, пояснил глава Минстроя. "Все необходимые документы уже разработаны. Хотелось бы отметить, что у нас также есть и такие механизмы, как инфраструктурные облигации и средства ФНБ через Фонд ЖКХ. Они все требуют комплексного решения, поэтому меры поддержки и называются инфраструктурным меню", - подчеркнул министр.

В четверг на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономикам регионов. По его словам, порядка 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше трех процентов. Также в течение четырех лет будет привлечено 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

О проектах регионов

Власти Нижегородской области планируют использовать инфраструктурные кредиты для реализации крупных проектов по развитию нижегородской агломерации, среди которых редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода, реформа системы общественного транспорта, в том числе и строительство метро, развитие особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске и южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства площадью почти 7 млн кв. м.

В Челябинске за счет инфраструктурных кредитов планируют развивать метрополитен - интегрировать в него трамвайную линию.