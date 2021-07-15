Минстрой заявил, что Россия учтет опыт Франции в создании городских зеленых территорий

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Представители городов России, участвующие в российско-французском проекте "Водно-зеленый городской каркас", учтут опыт европейских коллег для создания комфортной городской среды и улучшения экологии, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя РФ.

В работе первого этапа российско-французского проекта приняли участие более 200 представителей из 30 городов России и Франции, в том числе представители профильных министерств, главные архитекторы и руководители профильных департаментов городов, специалисты и эксперты в области урбанистики и ландшафтной архитектуры. С начала года прошло четыре семинара.

"На семинарах специалисты из Франции представили правовые и организационные аспекты реализации водно-зеленых каркасов и опыт их внедрения в Ницце и Бордо, а также уникальный проект нового города в Китае, спроектированный французскими архитекторами с учетом всех современных требований к экологии и комфортному проживанию людей в городской среде. Они также рассказали об экологичных и экономичных методах по управлению ливневыми стоками", - говорится в сообщении.

Российские эксперты и представители муниципальных органов власти из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска представили свой опыт, показали пример работы с водоемами и особо охраняемыми природными территориями в России. При этом Екатеринбург, Казань, Краснодар стали пилотными городами российско-французского проекта - в них выявили региональных лидеров, сформировали рабочие группы и наметили план действий по созданию так называемого водно-зеленого каркаса.

Продуманная работа с городским ландшафтом помогает повысить комфортность городской среды и качество жизни горожан, способствует решению экологических проблем и вопросов здравоохранения, отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "Создание водно-зеленых городских каркасов должно стать частью стратегии территориального развития и обеспечения экологической безопасности страны. Необходимо брать мировой опыт на вооружение, и благодаря семинарам российско-французского проекта "Водно-зеленый городской каркас" для этого будет создана необходимая нормативная база", - приводятся в сообщении слова Файзуллина.

Следующий этап проекта предполагает проведение воркшопов под руководством российских и французских экспертов для формирования успешных кейсов. Организаторами также подготовлена летняя программа онлайн-семинаров.

О проекте

Проект "Водно-зеленый горской каркас как база для создания устойчивых и умных городов" организован при поддержке Минстроя России, Министерства экологического перехода Франции и российско-французского форума "Трианонский диалог". Водно-зеленый городской каркас объединяет зеленые территории и водоемы, включенные в городскую среду. Это могут быть как природные объекты, так и искусственные. К ним относятся скверы, клумбы, парки, лужайки, водоемы, реки. Основная задача такого каркаса - создать рекреационные зоны, улучшить экологию и укрепить здоровье горожан.