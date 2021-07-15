В Калининградской области в два раза увеличили финансирование расселения аварийного жилья

КАЛИНИНГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области из-за роста цен на недвижимость в два раза увеличили финансирование программы расселения аварийного жилья в 2021 году. Сумма составила 93 млн рублей против порядка 43 млн рублей в 2020 году, сообщил журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз.

"Мы столкнулись с проблемой увеличения стоимости квадратного метра [жилья]. В паспорте проекта эта стоимость не увеличилась, и нам пришлось дополнительно выделять средства на разницу между тем, что было в паспорте, и тем, что сейчас по факту - сколько стоит квадратный метр <...> В прошлом году [на расселение аварийного жилья] выделили порядка 40-43 млн рублей, и в этом году уже 93 млн рублей", - сказал Черномаз, не исключив, что объем средств, который потребуется на эти цели, возрастет.

Региональный министр уточнил, что статистическая стоимость квадратного метра жилья в Калининграде составляет порядка 70-75 тыс. рублей, что, в зависимости от качества жилья, примерно на 30% выше уровня 2020 года. При этом спрос на жилье, который является одним из факторов роста цен на него, пока не снижается. Стабилизация цен, но не их снижение, может произойти к концу 2021 - началу 2022 года. "Мы говорим не о снижении, мы говорим о стабилизации", - отметил Черномаз. Факторами, влияющими на рост цен на жилье, являются льготная ипотека, введение эскроу-счетов, которые нивелируют риски при покупке строящихся квартир, в том числе рост цен на материалы, инфляция, инвестиционные вложения в недвижимость, уточнил министр. Кроме того, более 60% квартир, приобретается жителями других регионов РФ, включая тех, кто побывал в области в туристических поездках и решил переехать в регион, отметил он.

При этом область не снизила темпы расселения аварийного жилья. "Несмотря даже на такой рост стоимости квадратного метра, мы не приостановили, не затормозили, не снизили темпы по расселению аварийщиков", - отметил Черномаз.

До 1 сентября 2025 года в области должно быть расселено порядка 55 тыс. кв. м аварийного жилья. К настоящему времени расселено порядка 18 тыс. кв. м - более 1 250 граждан улучшили свои жилищные условия. Проблем с решением этой задачи в регионе сейчас нет, отметил министр.

О программе расселения

В 2019-2020 годах из аварийных домов в регионе были переселены 964 жителя, проживающих на площади 13,98 тыс. кв. м. Большая доля домов первого и второго этапа программы пришлась на Калининград и Советск. В программу включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Всего в регионе до 1 сентября 2025 года подлежит расселению 197 многоквартирных домов общей площадью 55,64 тыс. кв. м (1 260 помещений). Новое жилье получат порядка 3 662 граждан. Реализация проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ведется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования составляет 3,59 млрд рублей.