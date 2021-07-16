Количество нового самостроя в центре Москвы снизилось на 44% в I полугодии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Количество нового самостроя в центре Москвы снизилось на 44% с начала 2021 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

"В первом полугодии 2021 года на территории Центрального административного округа Госинспекция по недвижимости провела свыше 4,7 тыс. контрольно-инспекционных мероприятий и выявила 48 новых объектов самовольного строительства, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, сегодня уже большая часть выявленного самостроя - 37 объектов - демонтирована, более трети из них добровольно устранены собственниками. Остальные строения находятся в процессе подготовки к демонтажу. По итогам прошлого года в центре столицы Госинспекция по недвижимости выявила 367 объектов самовольного строительства, 198 из них уже демонтированы. Большая часть - 119 объектов - была добровольно демонтирована нарушителями.

"С начала 2021 года значительного снижения новых фактов самовольного строительства в ЦАО удалось добиться благодаря целому комплексу мер, в том числе профилактических. Только за 2020 год в рамках профилактики нарушений Госинспекция по недвижимости провела 57 публичных мероприятий, также ежеквартально проходило не менее двух вебинаров по каждому виду контроля", - говорится в сообщении.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Москвы Владислава Овчинского, помимо самостроя, в центре столицы было выявлено 225 нарушений разрешенного использования земельного участка.

"Также в число основных нарушений входят: использование земельных участков без правоустанавливающих документов на землю - 70, переустройство объектов нежилого фонда без оформления разрешительных документов - 33, нарушения при размещении летних кафе - 79 и другие. Все нарушители были привлечены к административной ответственности", - добавил он.