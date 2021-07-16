Минстрой фиксирует снижение спроса на жилье и ждет коррекции цен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Спрос на жилье на территории Российской Федерации уменьшился в июле 2021 года. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Посмотрим, что будет осенью. Сегодня мы уже фиксируем после 1 июля снижение спроса <…> Но льготные программы продолжают работать", - сказал замминистра.

По его словам, для стабилизации цен на жилье в России необходимо достичь баланса между спросом и предложением. "Так как это рынок, влезать в рынок регулированием с федерального либо регионального уровня мы считаем ненужным, но мы должны оптимизировать затраты - за счет строительства опережающими темпами социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры", - добавил Стасишин.

Как сообщали аналитики федерального портала "Мир квартир", с начала 2021 года средняя цена новостроек в стране выросла на 12,6% - с 70,7 тыс. рублей за кв. м до 79,6 тыс. рублей за кв. м. Наиболее интенсивный рост цен на новостройки был в июне - последнем месяце перед перезапуском льготной ипотеки.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24" высказывал мнение, что с перезапуском льготной ипотеки на новых условиях в 2021 году объем выдачи ипотеки в России по сравнению с прошлым годом может уменьшиться на 20-30%.

Программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента РФ Владимира Путина до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Раньше в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляла 6 млн рублей.