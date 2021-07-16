Для решения проблемы апартаментов создали межведомственную рабочую группу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Три министерства экономического блока правительства, а также депутаты и сенаторы вошли в состав рабочей группы по уточнению статуса апартаментов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Рабочая группа по регулированию апартаментов создана под руководством вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина… Думаю, что в ближайшее время мы начнем обсуждать то регулирование, которое необходимо для того, чтобы решить поставленную задачу президентом по статусу апартаментов", - сказал замминистра.

По словам Стасишина, в состав рабочей группы вошли представители Минстроя, Минэкономразвития, Минфина, Совета Федерации и Государственной Думы.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.