Спрос на квартиры в Сочи в июне упал на 70%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спрос на первичном рынке недвижимости Сочи в июне 2021 года упал на 70% по сравнению с апрелем на фоне высокой стоимости предложения. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор девелоперской компании Nedvex Юлия Галимова.

"Количество сделок на первичном рынке Сочи продолжает падать. Падение относительно мая - 20%, относительно рекордного апреля - 70%. Июньский показатель - критический низкий", - сказала Галимова, уточнив, что падение спроса происходит, в том числе, на фоне высокой стоимости жилья.

По ее словам, в апреле на первичном рынке недвижимости Сочи была заключена 1 981 сделка, в мае число сделок упало до 810, в июне - до 655. Спрос может упасть еще не более чем на 10-15%, но вышедшие летом 2021 года проекты по ФЗ-214 (об участии в долевом строительстве) смогут компенсировать отложенный спрос, что приведет к росту сделок в ближайшие пару месяцев, прогнозирует эксперт.

С осени 2020 года цены на недвижимость Сочи выросли минимум на 150% и достигли пика на фоне повышения востребованности курорта в пандемию, прокомментировала ТАСС гендиректор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова. По ее словам, стоимость жилья на курорте в эконом-сегменте в настоящее время начинается от 180 тыс. рублей за кв. м, в бизнес-классе - от 400 тыс. рублей за кв. м, в элитном сегменте - от 1,2 млн рублей за кв. м.

"После того как власти Сочи приведут генплан города в порядок, рынок стабилизируется и придет к справедливым ценам на жилье. Возможно даже будет реализована программа реновации - об этом давно говорят. Уже сейчас интерес к курорту проявляют крупные девелоперские структуры (московские, питерские и др.), со временем здесь появятся продуманные качественные проекты, и объекты, которые не соответствуют стандартам современного жилья, могут упасть в стоимости. Устаревшее жилье, которое пытаются продать по сверхвысоким ценам, не выдержит конкуренции с современными проектами и будет стоить столько, сколько должно стоить", - считает собеседница агентства.

В настоящее время на первичном рынке недвижимости Сочи продается чуть более 200 тыс. кв. м, с начала 2021 года предложение сократилось вдвое, добавили в Nedvex. Дефицит, в том числе, связан с мораторием на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов на время разработки и утверждения генплана (с 1 июля), считают эксперты.

Генплан Сочи

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти края приступят к корректировке генерального плана города Сочи в 2021 году, изменения в документ внесут с учетом мнения и потребностей местных жителей.

Отмечалось, что во время ограничительных мер на курорте будет разрешено строительство индивидуальных жилых домов площадью не более 300 кв. м и высотой не более 12 м. Эксперты предполагали, что мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Сочи приведет к дефициту предложения и усилит рост цен, однако отмечали, что эта мера необходима для стабилизации рынка жилищного строительства в городе.