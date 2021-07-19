Эксперты сообщили о росте интереса россиян к посуточной аренде комнат за год почти на 40%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россияне стали чаще интересоваться посуточной арендой комнат. В середине июля 2021 года этот показатель вырос на 37% в годовом выражении к 2020 году, при этом средняя стоимость аренды по стране увеличилась на 14%, до 800 рублей в сутки, говорится в исследовании "Авито Недвижимость" (имеется в распоряжении ТАСС).

"В целом по стране в середине июля 2021 года спрос на посуточную аренду комнат вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Предложений стало на 10% больше, а средняя цена по стране выросла на 14% с 700 рублей за комнату в сутки до 800 рублей", - отмечается в исследовании.

В частности, среди регионов наибольший рост интереса к краткосрочной аренде комнат наблюдается в Оренбургской (рост в пять раз), Ивановской (в четыре раза) областях и в Татарстане (в 3,4 раза). В то же время значительно снизился спрос на посуточную аренду комнат в Бурятии (на 45%), Удмуртии (на 40%) и в Мурманской области (на 39%). В Москве за год зафиксирован рост на 48%, в Подмосковье - на 56%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - в два раза. В Краснодарском крае интерес вырос на 42%, а в Крыму, наоборот, снизился на 3% по сравнению с прошлым годом.

"В туристических регионах страны рост спроса на аренду комнат обусловлен и тем фактом, что лето 2021 года проходит под эгидой внутреннего туризма, и другие более привлекательные варианты по соотношению цены и качества очень быстро заканчиваются, отчего на рынке стали пользоваться популярностью более скромные варианты жилья - комнаты", - считает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

В то же время наиболее высокую динамику по росту объема предложения комнат, сдаваемых в посуточную аренду, аналитики зафиксировали в Оренбургской области, Карачаево-Черкесии и Карелии - в 6,4, 3 и 2,2 раза соответственно. В столице этот показатель за год вырос на 21%, в Подмосковье - на 9%, Санкт-Петербурге - на 16%, в Крыму - на 18%, в Краснодарском крае - не изменился.

Кроме того, в исследовании отмечается, что цена на посуточную аренду комнат в Москве выросла на 14%, до 800 рублей в среднем в сутки, в Санкт-Петербурге - на 33%, до 1 тыс. рублей, в Крыму - на 25%, до 1,5 тыс. рублей, в Краснодарском крае - на 17%, до 700 рублей. Среди регионов с наиболее подорожавшей арендой комнат отмечаются Мурманская область и Дагестан, где за год цены увеличились на 50%, до 1,5 тыс. рублей за сутки. Однако, например, в Забайкальском крае цены, наоборот, упали на 50%, до 750 рублей, а в Новгородской области - на 47%, до 800 рублей.