Дачи в России в условиях пандемии за год подорожали на 12,1%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дачи в российских регионах в июле 2021 года в среднем подорожали на 12,1% - до 1,96 млн рублей в условиях пандемии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В среднем по России с июля прошлого года дачи стали дороже на 12,1%. Всего с июля 2020 года дачные дома подорожали в 77 регионах из 81 исследуемого, подешевели - лишь в четырех", - говорится в исследовании.

Покупка участка с летним домиком обойдется в среднем по России в 1,96 млн рублей, уточняют аналитики. В Новой Москве дачу можно купить за 7,8 млн рублей, дом в Подмосковье обойдется в 5,4 млн рублей, в Ленинградской области - в 2,4 млн рублей. Около 4 млн рублей стоят дачи в Крыму и Севастополе. Самые бюджетные варианты можно найти в Чувашии, Оренбургской области, Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области.

Согласно исследованию, за год самый высокий прирост в цене отмечен в Калужской (+23,6%) и Калининградской (+22,7%) областях, Крыму (+21,8%), Башкортостане (+21,6%), Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%). Существенно подняли цены Рязанская, Астраханская, Тульская, Ивановская области, Краснодарский и Ставропольский края - здесь дачи стали дороже на 18-20%.

Минимальное подорожание за год, на 2-3%, отмечено в республиках Алтай, Бурятия, Якутия и Забайкальском крае. Еще четыре региона цены снизили: Чувашия - на 5,2%, Оренбургская и Курганская области - на 2,7% и 2,2% соответственно, Еврейская автономная область - на 1,4%.

Основная проблема, с которой сталкиваются покупатели дачных домов, заключается в том, что большинство ликвидных вариантов распродали в первую волну пандемии, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Сегодня на рынке во множестве представлен неликвид: либо неоправданно дорогие, либо морально устаревшие объекты. Такое положение вещей искусственно тормозит спрос, который постепенно переориентируется в сторону рынка дачных участков", - приводятся его слова в исследовании.