Около 3,5 тыс. российский семей с начала года получили сертификаты на жилье

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. семей с начала года получили государственные жилищные сертификаты. Таким образом, годовой план социальных выплат на жилье уже выполнен на 60%, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя России.

"По итогам первого полугодия 2021 года социальные выплаты через государственные жилищные сертификаты получили 3 450 семей. На улучшение их жилищных условий направлено 8,95 млрд рублей. За первое полугодие 2021 года Минстрой России на 59,7% реализовал годовой объем средств, предусмотренных на обеспечение граждан государственными жилищными сертификатами", - говорится в сообщении.

В целом в 2021 году социальные выплаты на жилье планируется предоставить порядка 5,7 тыс. семей, включая молодых ученых. На эти цели будет направлено 14,9 млрд рублей.

Уточняется, что годовой план по улучшению жилищных условий семей, переезжающих с комплекса Байконур, уже выполнен на 94%. Силовые ведомства направили на государственные жилищные сертификаты 89% средств от годового лимита. Кроме того, на 72% выполнен план 2021 года по переселению семей из закрытых административно-территориальных образований.

По данным Минстроя, лидерами по оформлению жилищных сертификатов стали Брянская, Иркутская, Мурманская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

Государственные жилищные сертификаты выдают в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". За 24 года сертификаты получили более 330 тыс. семей, перед которыми у государства были жилищные обязательства. Например, это увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, закрытых административно-территориальных образований, а также за пределы Байконура, молодые семьи.