В Сочи будут строить жилье для востребованных специалистов

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Сочи намерены строить жилье для предоставления его востребованным специалистам - учителям, воспитателям, или компенсировать им расходы на аренду квартир. Это позволит работникам не тратить время на решение квартирного вопроса, а заниматься должностными обязанностями, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Учителя и воспитатели должны заниматься своими прямыми обязанностями, они не должны тратить время на решение квартирного вопроса. Поручил блоку экономики составить перспективный план развития: изыскать средства для строительства жилья для востребованных на курорте специалистов или для компенсации части затрат на аренду недвижимости для иногородних сотрудников", - написал глава города.

Он отметил, что на сочинских педагогов легла большая нагрузка. Некоторые совмещают двойное классное руководство, а занятость составляет порядка 26 учебных часов в неделю, при среднем показателе по региону в 24 часа. Работа по поиску кадров ведется в том числе по целевым направлениям и программе "Земский учитель". Также идет взаимодействие с педагогическими вузами и ссузами страны.

В сентябре, как подчеркнул Копайгородский, в Сочи откроются две школы и два блока детских садов, они будут рассчитаны на 960 мест. Внутренние работы на всех четырех объектах завершены, сейчас идет поставка и установка оборудования, работа по благоустройству территорий.