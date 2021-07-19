В Новгородской области до 2024 года расселят 139 аварийных домов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 139 аварийных домов расселят в Новгородской области до 1 января 2024 года, сообщили ТАСС в министерстве ЖКХ Новгородской области.

"До 1 января 2024 года планируется расселить в рамках реализации мероприятий региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 139 многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции, площадью составляет 42,5 тыс. кв. м., 2 457 граждан в 14 муниципальных образованиях области", - сказали в министерстве.

Объем финансирования программы составляет более 1,5 млрд рублей. С 2019 по 2020 год включительно по этой программе в Новгородской области расселили 6,34 тыс. кв. м. аварийного жилья, переселено 348 человек, на эти цели было направлено более 230 млн рублей. В 2021 году планируется из аварийного жилья площадью 6,7 тыс. кв. м. переселить 373 человека. На эти цели направлено почти 300 млн рублей.

По словам министра ЖКХ и ТЭК региона Ирины Николаевой, в настоящее время областной аварийный жилищный фонд составляет 413 многоквартирных домов, площадью 89,27 тыс. кв. м. В этих домах проживают 4 823 человека.

Для того, чтобы ускорить процесс переселения жителей области из аварийного жилья Новгородская область заключила дополнительное соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Оно предусматривает завершение реализации региональной программы в 2023 году. Для этого в 2021-2022 годах регион получит от Фонда 947,5 млн рублей на расселение полутора тыс. человек в Любытинском, Маловишерском, Чудовском, Боровичском, Поддорском, Окуловском, Новгородском районах, Хвойнинском и Солецком округах, Великом Новгороде. Из областного бюджета на эти цели будет выделено 29,3 млн рублей.

Граждан расселят в жилые помещения, приобретенные в новостройках или на вторичном рынке, собственникам предоставят возмещение за изымаемую недвижимость, социальные выплаты.