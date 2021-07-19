Более 1 тыс. детей-сирот получат жилье в Ростовской области в текущем году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Более 1,5 млрд рублей предусмотрено в бюджете Ростовской области на текущий год на приобретение жилья для детей-сирот, что позволит предоставить жилые помещения более 1 тыс. человек. Об этом сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"В 2021 году в областном бюджете на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 1,588 млрд рублей. За счет этих средств планируется обеспечить жилыми помещениями более тысячи человек", - говорится в сообщении.

Правительство области внесло изменения в региональное законодательство, регламентирующее предоставление жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. "Предусмотрены изменения в части усиления контроля качества приобретаемого жилья, перераспределения жилых помещений, совершенствования механизма проведения проверок условий жизни детей-сирот, уточнения перечня предоставляемых документов", - отметил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергей Вифлянцев, слова которого приводят в управлении информполитики.

Ранее следователи СК России возбудили ряд уголовных дел о передаче сиротам из Ростовской области непригодного для проживания жилья. В частности, факты были выявлены в Целинском, Кагальницком и Родионово-Несветайском районах. Ряд приобретенных властями помещений находился в аварийном состоянии, следователи фиксировали, что проживание в них может угрожать жизни и здоровью детей-сирот.