Мишустин: сокращение избыточных процедур позволит сохранить темпы строительства жилья

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сокращение избыточных процедур и устаревших нормативов в строительной сфере позволит сохранить существующие темпы строительства жилья и социальных объектов. Об этом в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В строительном секторе важны оперативность и простота процедур. Уже ведем работу по сокращению избыточных процедур и устаревших нормативов - это позволит сохранить темпы строительства жилья и социальных объектов", - сказал он.

Мишустин отметил, что также находятся возможности для применения новых цифровых решений, "включая моделирование зданий с использованием 3D-технологий".

В январе 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что сокращение административных процедур облегчит и ускорит строительство жилья в России, и эта задача является основной на 2021 год. По его словам, основные проблемы, которые были в строительстве, уже сняты в 2020 году, но работы еще предстоит много.

Также сообщалось, что правительство РФ за 2020 год приняло более 100 нормативно-правовых актов, которые облегчили строительство.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.