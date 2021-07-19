Путин поручил кабмину и ЦБ проработать программу ипотеки на ИЖС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство вместе с ЦБ проработает до конца года программу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

"Я рассчитываю как раз на то, что до конца года вы (кабмин) вместе с Центральным банком это отработаете и с регионами", - сказал Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говоря о программах индивидуального жилищного строительства.

Обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину, Путин отметил, что на съезде "Единой России" обсуждалась инициатива по ИЖС. По его словам, немаловажной составляющей для того, чтобы программа была успешной, является доступ людей к льготному кредитованию.

Ипотечный продукт для индивидуального жилищного строительства запустят до конца года, сообщил в свою очередь Хуснуллин. "Да, Владимир Владимирович. Мы обсуждали с Центральным банком это очень подробно. Там как раз задача быстро отмежевать участки, оценить их, сделать залоговыми и распространить на ипотеку в том числе нашу льготу на индивидуальное жилье. Мы с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, главой ЦБ РФ) несколько раз проводили совещания, у нас пакет документов подготовлен, постараемся до конца года уже выпустить", - сказал он.