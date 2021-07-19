Почти 1,8 млн семей улучили свои жилищные условия за первое полугодие 2021 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Количество российских семей, улучшивших жилищные условия за первое полугодие 2021 года, составило почти 1,8 млн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"По предварительным данным, в первом полугодии 1 млн 750 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Хуснуллин.

Ранее на заседании Путин сообщил, что более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году.

Вице-премьер также сообщил, что ввод жилья за первое полугодие 2021 году вырос в России на 23%.

"По предварительным данным Росстата, ввод жилья за первое полугодие на 23% выше, чем за этот же период прошлого года", - сказал Хуснуллин.

Согласно информации Росстата, за первое полугодие 2020 года было введено 26,7 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 28 млн кв. м).

Хуснуллин добавил, что в текущем году поставлена задача обеспечить рекордный ввод - не менее 85 млн 600 тыс. кв. м жилья -, что на 10% превышает предварительный плановый показатель нацпроекта "Жилье и городская среда".

Инвестиции в строительство

Хуснуллин отметил, что новый ритм строительства в России привлечет в отрасль до 2 трлн рублей в год.

"Еще одна инициатива - это новый ритм строительства. Задача - сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на 30%. Инициатива не требует дополнительного финансирования, однако, по предварительным расчетам, в случае полной реализации данного проекта позволит привлечь в строительную отрасль ежегодно до 2 трлн рублей дополнительных средств за счет экономии и ускорения оборачиваемых средств на стройку", - сказал Хуснуллин.

По его словам, первое, что предполагает инициатива, - это снятие административных барьеров. Вице-премьер отметил, что количество административных процедур уже сокращено законодательно с 96 до 32. При этом большинство процедур необходимо дополнительно согласовать, потому правительство планирует сократить число согласований как минимум вдвое, не допускать появления новых и утвердить их исчерпывающий перечень, подчеркнул Хуснуллин.

"Необходимо принять в скорейшем времени нормативные акты на всех уровнях власти", - заключил он.

Потенциал индивидуального жилья

По мнению вице-премьера, около 100 млн кв. м жилья может быть построено на территории Российской Федерации за счет новых инструментов поддержки индивидуального жилищного строительства.

"Для развития рынка ИЖС необходимо максимально обеспечить предоставление земли и оформление прав на построенные объекты. Изменение в нормативных документах мы планируем закончить не позднее первого полугодия 2022 года. В рамках этой работы мы с Росреестром уже нашли земельные участки для строительства 100 млн кв. м", - сказал он.

По словам Хуснуллина, по поручению президента правительством подготовлены инструменты поддержки индивидуального жилищного строительства. "Мы предлагаем их реализовывать в рамках инициативы "Мой частный дом". ИЖС - одна из ключевых точек роста строительства жилья", - подчеркнул Хуснуллин. По его словам, согласно последним опросам, более половины респондентов хотят приобрести свой частный дом.