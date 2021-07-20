Российские банки повысили ставки по ипотечным программам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские банки за последние две недели повысили ставки по собственным ипотечным программам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ и изменением условий льготной ипотечной программы. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС).

ЦБ РФ в июне принял решение второй раз подряд повысить ключевую ставку - на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых. Кроме того, на заседании 23 июля Банк России может рассмотреть повышение ключевой ставки еще на 0,25-1 п. п., отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg. Кроме того, президент России Владимир Путин предложил поднять ставку программы льготной ипотеки с 6,5% до 7% и ограничить предельную сумму кредита 3 млн рублей. Данная программа была запущена в период пандемии для поддержки граждан и строительной отрасли.

Так, Райффайзенбанк 15 июля повысил ставку на жилье в новостройках на 0,6 п. п., до 8,09% при подаче заявки онлайн и 8,39% при оформлении кредита в офисе. Промсвязьбанк поднял ставки на 0,2 п. п. на первичном рынке, до 9,19% и на вторичном рынке до 9,29% при первоначальном взносе до 15% от стоимости жилья; и до 8,7% и 8,79% соответственно при взносе, превышающем 15%. В рамках акции банка ставка повысилась до 7,85% по первичке и до 7,97% по вторичке.

Также 7 июля Альфа-банк изменил ставки по своей базовой ипотечной программе при покупке жилья на вторичном рынке. Ставка была повышена на 0,2 п. п., до 9,39% при первоначальном взносе до 20% и до 8,99% при взносе более 20%. При этом при первоначальном взносе, превышающем половину стоимости жилья, ставка снижена на 0,7 п. п., до 7,99%. По программе рефинансирования банк повысил ставку на 0,4 п. п., до 8,69%.

Россельхозбанк поднял ставки на 0,4 п. п. по ипотечным кредитам на первичном и вторичным рынках. Теперь минимальная ставка в банке составляет 7,75% при первоначальном взносе более 50% от стоимости жилья. Максимальная ипотечная ставка равняется 9,5% (первоначальный взнос до 20%). По рефинансированию ипотеки ставки выросли на 0,4 п. п., до 8,35-8,55% и до 8,05-8,25% для зарплатных клиентов банка. По программе семейной ипотеки банк увеличил ставки 0,25 п. п., до 4,95%.