"Известия": компаниям предложили разрешить выдавать ипотеку своим сотрудникам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная сеть риелторских компаний "Этажи" направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам, а также оформлять купленные квартиры в залог. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо.

"Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами", - отметил изданию глава риелторской сети Ильдар Хусаинов.

Он уточнил, что у сотрудника будет возможность при увольнении продолжать выплачивать кредит тому же работодателю, а также подчеркнул необходимость предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или иным работодателем.

Ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной, например, зависеть от показателей работы сотрудника, считают авторы инициативы.

По мнению авторов письма, такое решение даст возможность увеличить конкуренцию на ипотечном рынке с помощью дополнительного притока средств от бизнеса, а для компаний это послужит дополнительным инструментом повышения лояльности сотрудников и эффективным способом инвестирования.

В правительстве газете сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства, после чего было направлено в Минфин РФ на проработку по существу. В свою очередь в Минфине подтвердили поступление предложения в ведомства, оно находится на рассмотрении. В ЦБ РФ подобных инициатив получено не было. В Минстрое РФ на запрос "Известий" не ответили. В Общественном совете при Минстрое планируют рассмотреть инициативу, отметив, что "упрощенная система выдачи лицензий на корпоративное кредитование работников может стать интересным инструментом для стабилизации экономического положения стройотрасли и усиления мотивации сотрудников компаний".