Хуснуллин прогнозирует повышение средней ипотечной ставки по итогам 2021 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Средняя ипотечная ставка вырастет по итогам 2021 года по сравнению с прошлогодним показателем ввиду удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5-2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится", - сказал Хуснуллин.

Согласно данным ЦБ, средневзвешенная ипотечная ставка по итогам декабря 2020 года составила 7,36%.

Ранее правительство продлило на один год программу льготной ипотеки на новостройки - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе была повышена с 6,5 до 7%.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 11 июня принял решение второй раз подряд повысить ключевую ставку - на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. Как сообщала глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg, на июльском заседании ЦБ РФ может рассмотреть повышение ключевой ставки на 0,25-1 процентных пункта.

Объем кредитов

Объем ипотечных кредитов, выданных в России в 2021 году, может вырасти в пределах 4-8% - до 4,6-4,8 трлн рублей, сообщил Хуснуллин.

"Считаю, что в текущем году будет выдано около 1,8-1,9 млн ипотечных кредитов на 4,6-4,8 трлн рублей. В результате количество выданных кредитов будет примерно сопоставимо с рекордным уровнем предыдущего года, а общая сумма превысит его на 4-8%", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в первом полугодии 2021 года в России было выдано 936 тыс. ипотечных кредитов, их общая сумма составила 2,69 трлн рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача ипотеки выросла на 44% в количественном выражении и на 74% - в денежном.

Однако с 1 июля были скорректированы условия льготной ипотеки на новостройки - максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Раньше в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляла 6 млн рублей.

Поэтому, вероятно, сейчас произойдет замедление темпов выдачи ипотеки, отметил вице-премьер.

По данным Центробанка, в 2020 году в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей - рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка. Объем выданной ипотеки вырос в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, а количество кредитов увеличилось на 35%.

Рост цен на жилье

Правительство РФ ставит перед собой задачу минимизировать удорожание жилья на фоне роста инфляции в России и в мире, сообщил Хуснуллин.

"У нас сейчас задача: пытаться минимизировать рост цен на жилье, потому что пошла очень серьезная мировая инфляция. В мире стройка подорожала на 15%, и это означает, что импортная составляющая подорожает в валютном исчислении. Кроме того, у нас еще свои инфляционные процессы, потому что у нас у самих инфляция сейчас уже выше 6%. Это все сильно давит на цены на жилье. Мы этого очень опасаемся, видим в этом огромные риски", - сказал Хуснуллин.

По его словам, правительство сейчас смотрит, какие меры необходимо принять для поддержки отрасли. При этом вице-премьер добавил, что в стране вдвое выросло количество выданных разрешений на строительство, что означает скорое увеличение объема предложения на рынке.

"Комплексные меры, надеюсь, позволят хотя бы стабилизировать цены, потому что мировую и нашу инфляцию никуда не денешь, она повлияет на цены. Это для нас самая главная проблема - найти возможность минимизировать рост цен", - подчеркнул Хуснуллин.

По данным федерального портала "Мир квартир", с начала 2021 года средняя цена новостроек в России выросла на 12,6% - с 70,7 тыс. рублей за кв. метр до 79,6 тыс. рублей. Наиболее интенсивный рост цен на новостройки был в июне - последнем месяце перед перезапуском льготной ипотеки.