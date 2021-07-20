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В Москве зарегистрировали рекордное число сделок на вторичном рынке жилья в июне

Число сделок увеличилось на 10% по отношению к маю и достигло почти 14,4 тыс.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Почти 14,4 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в июне, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В июне число сделок на вторичном рынке жилья в Москве увеличилось на 10% по отношению к маю, на 65% больше месячного значения прошлого года и почти на треть превышает показатель 2019 года за аналогичный период. Это абсолютный максимум июня за все время статистических наблюдений", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

При этом за полгода в Москве зарегистрировано 79,8 тыс. переходов прав на вторичном рынке жилья - больше Росреестр фиксировал только в 2014 году (около 83 тыс. договоров купли-продажи). Тем не менее показатель текущего года в 1,5 раза больше аналогичного периода 2020 года (51,9 тыс.), а также в 1,1 раза выше значений января - июня 2019 года (72 тыс.).

Во II квартале управление Росреестра по Москве оформило 44,8 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, это почти в 1,3 раза больше, чем за первые три месяца текущего года (35 тыс.).

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