Ввод индивидуальных домов в России по итогам полугодия стал рекордным за 10 лет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 20 млн кв. метров индивидуальных жилых домов введено в эксплуатацию в России с января по июнь, что стало рекордным показателем за последние 10 лет, сообщил во вторник генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"В первом полугодии объем ввода в эксплуатацию индивидуальных домов в России составил 20,2 млн кв. м - рекорд за последние 10 лет наблюдений. Запуск масштабной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) позволит еще больше раскрыть потенциал отрасли", - приводит пресс-служба ДОМ.РФ слова Мутко.

Президент России Владимир Путин ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству вместе с Банком России проработать до конца года программу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

ДОМ.РФ со своей стороны, как оператор почти всех мер поддержки ипотечных заемщиков, примет участие в разработке нового продукта для ИЖС, подчеркнул Мутко. По его словам, в этом поможет опыт, накопленный при реализации Банком ДОМ.РФ пилотной льготной ипотечной программы на индивидуальное жилищное строительство. "За полгода ее действия было выдано кредитов на 1,5 млрд рублей, люди готовы брать такую ипотеку при доступной ставке", - добавил гендиректор ДОМ.РФ.

Он отметил, что в некоторых крупных регионах доля ИЖС уже превышает ввод многоквартирного жилья. Так, в Нижегородской, Тюменской, Иркутской, Челябинской областях и Ставропольском крае доля ИЖС в вводе жилья в первом полугодии превысила 70%. При этом больше всего индивидуального жилья в январе-июне, по данным Росстата, построили в Московской (2,1 млн кв. м), Ленинградской областях (1,2 млн кв. м), Татарстане (862 тыс. кв. м), Башкирии (856 тыс. кв. м) и Краснодарском крае (799 тыс. кв. м).