Хабаровский край получит более 1 млрд рублей на достройку проблемных домов дольщиков

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства выделит Хабаровскому краю более 1 млрд рублей на достройку проблемных домов в Хабаровске. Об этом врио губернатора региона Михаил Дегтярев сообщил в эфире программы "Полный контакт" телеведущего Владимира Соловьева.

"Мы с [Константином] Тимофеевым, с генеральным директором фонда, недавно созванивались. Принимается решение - будет выделено больше миллиарда рублей на достройку домов компании "Диалог", - сказал Дегтярев.

Новостройки ООО "Диалог" находятся на улице Салтыкова-Щедрина и в районе речного вокзала в Хабаровске. По этим объектам нарушены права почти 900 дольщиков. Компания обанкротилась и не смогла выполнить взятые обязательства по строительству объектов. "Диалог" также достроим. Все получат свое жилье, по нашему видению, наверное, в следующем году", - сказал Дегтярев.

Он напомнил, что в прошлом году ситуация с обманутыми дольщиками в Хабаровском крае была критической. "38 объектов, ноль рублей в краевом Фонде содействия дольщикам. На сегодня благодаря решениям правительства России и нашей работе мы заявились в Фонд содействия дольщикам, где огромные федеральные деньги хранятся, и мы по 11 объектам уже в этом году людям предоставляем квартиры", - сказал Дегтярев.

Договоренности о привлечении федеральных средств для решения проблем обманутых дольщиков были достигнуты во время встреч Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России. Между министерством строительства региона и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства было подписано соглашение о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков.