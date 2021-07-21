Господдержку окажут еще восьми низкомаржинальным жилым проектам в четырех регионах России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при Минстрое России выбрала еще восемь низкомаржинальных проектов жилищного строительства в четырех регионах, которым банки предоставят проектное финансирование на льготных условиях, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Общая сумма возмещения по кредитам на проекты, которые реализуются в Алтайском крае, Вологодской, Калининградской и Челябинской областях, составит 170 млн рублей, а совокупная стоимость проектов - 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, в целом господдержка уже одобрена застройщикам 19 низкомаржинальных проектов в восьми регионах России. Они предполагают возведение 22 многоквартирных домов общей площадью почти 140 тыс. кв. м жилья, уточнили в пресс-службе оператора программы ДОМ.РФ.

Перед государством стоит амбициозная задача по созданию нового, качественного и комфортного жилья в рекордных масштабах по всей стране, отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "Поддержка низкомаржинальных проектов в этих условиях, с одной стороны, помогает ряду субъектов РФ нарастить темпы и объем жилого строительства, а с другой - обеспечивает для людей возможность приобретать качественное и доступное жилье вне зависимости от региона, города, населенного пункта", - приводятся в сообщении Минстроя его слова.

ДОМ.РФ со своей стороны отмечает все больший интерес к предлагаемым мерам поддержки со стороны строительных компаний и банков. "Благодаря программе застройщики получают финансирование на максимально выгодных условиях и могут запускать новые проекты в регионах, где рентабельность жилищного строительства остается невысокой", - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы госкомпании.

Поддержка низкомаржинальных застройщиков

Программа поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. На финансирование программы субсидирования процентной ставки по кредитам застройщиков выделено 6,3 млрд рублей, оператором выступает ДОМ.РФ. Ожидается, что программа позволит дополнительно построить несколько миллионов квадратных метров жилой недвижимости в регионах с низкими темпами ввода многоквартирных домов.

Как ранее поясняли в Минстрое России, в тех регионах, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, у застройщиков возникает проблема получения проектного финансирования. Без государственной поддержки жилищное строительство в таких регионах может исчезнуть, отмечали в министерстве.