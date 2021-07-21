Ввод жилья на Урале вырос на треть за шесть месяцев 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Ввод жилья в регионах Уральского федерального округа вырос более чем на 30% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего построено 2,8 млн кв. м, что составляет почти 40% от плана нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2021 год, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте аппарата полпреда.

"С января по июнь 2021 года в регионах Уральского федерального округа введено 2,8 млн кв. м жилья. Это более чем на треть превышает показатели за аналогичный период 2020 года и составляет почти 40% от плановых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2021 года", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что самый значительный вклад внесла Свердловская область, построив 1,2 млн кв. м. В Челябинской области за полгода ввели в строй около 730 тыс. кв. м, в Тюменской - более 500 тыс. кв. м.

"С учетом того, что основной процент ввода жилья приходится на второе полугодие, плановые показатели на 2021 год - 7,34 млн кв. м - достижимы. Президент поставил задачу по наращиванию темпов жилого строительства. К 2024 году Уральский федеральный округ должен выйти на 7,9 млн кв. м жилой недвижимости, к 2030 - на 10,3 млн", - приводятся в публикации слова полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

По его мнению, достичь показателей можно за счет комплексного развития территории и применения всех мер государственной поддержки.