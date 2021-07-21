Электронную ипотеку можно зарегистрировать за сутки в 72 регионах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Число регионов России, жители которых могут оформить электронную ипотеку в течение суток, за три месяца увеличилось почти втрое - до 72. К концу года такая услуга будет доступна по всей стране, сообщила в среду пресс-служба Росреестра.

"Во взаимодействии с кредитными организациями мы реализуем проект, который позволяет людям получать право собственности на недвижимость практически на следующий день после обращения в банк. В апреле 2021 года в проекте участвовали 26 регионов, сейчас в него вовлечены уже 72 региона. До конца 2021 года услуга будет доступна во всех 85 субъектах РФ", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой.

Она добавила, что регистрация ипотечных сделок находится на особом контроле у руководства Росреестра. Для ведомства важно обеспечить максимальный переход на электронный формат оказания услуг, так как для граждан это значительно удобнее и быстрее, отметила Мартынова.

Проект "Электронная ипотека за один день" дает возможность регистрации договора ипотеки и договора купли-продажи с ипотекой удаленно, без личного визита в офисы приема документов и МФЦ.