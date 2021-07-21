В УрФО число проектов с эскроу-счетами выросло на 50% за полтора года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Количество строительных проектов с использованием эскроу-счетов составляет в Уральском федеральном округе более 85%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте аппарата полномочного представителя президента в округе.

Согласно данным с сайта полпредства от 23 декабря 2019 года, в округе полтора года назад схема строительства с использованием эскроу-счетов охватывала около 35% проектов.

"По данным Банка России, сейчас в УрФО более 85% проектов строится с использованием счетов эскроу", - говорится в сообщении по итогам встречи полпреда Владимира Якушева с начальником Уральского главного управления Банка России Рустэмом Мардановым.

По словам Марданова, переход строительной отрасли в Уральском федеральном округе на проектное финансирование практически завершился. Также в сообщении указано, что в первом квартале 2021 года банки выдали 46,6 тыс. кредитов на общую сумму 110,8 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, теперь хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.