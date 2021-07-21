В Северной Осетии до 2024 года построят жилой комплекс на 824 квартиры

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июля. /ТАСС/. Жилой комплекс "Весна" на 824 квартиры построят в Северной Осетии до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам посещения объекта врио руководителя республики Сергеем Меняйло.

"Строительство жилого комплекса "Весна" осуществляется застройщиком ООО "СЗ "СТК-59". До 2024 года планируется возвести 7 многоквартирных 9-этажных жилых корпусов. Всего 824 квартиры. По словам генерального директора строительной компании Игоря Хадарцева, территория будет обеспечена современной инфраструктурой", - говорится в сообщении.

В течение месяца будет завершено строительство двухэтажного нежилого помещения для коммерческих площадок: магазинов, салонов красоты и т. д. Предусмотрено помещение и для участкового врача.

Кроме того, в здании предусмотрено помещение для студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института. Ранее была достигнута договоренность о создании кафедры строительного факультета СКГМИ на базе строительной организации "СТК-59".

"Одной из проблем строительного рынка является дефицит кадров. И этот проект был разработан с целью решить кадровый вопрос. Здесь у студентов будет возможность проходить практику прямо на стройплощадке. А более трудоспособных молодых людей готовы трудоустраивать", - сказал Хадарцев.

Сергей Меняйло одобрил идею, но обратил внимание, что к работе нужно привлекать и средние образовательные учреждения, где готовят специалистов рабочих профессий.