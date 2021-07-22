Рекордное число сделок с новостройками зарегистрировали в Москве за полгода

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 68,3 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в январе-июне 2021 года, что на 71% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель за полгода, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"За шесть месяцев в столице заключено 68 285 договоров участия в долевом строительстве. Число сделок увеличилось в 1,7 раза (+71%) по отношению к январю-июню прошлого года (39 858) и почти в 1,2 раза (+15%) - к результату 2019 года (59 266) за аналогичный период", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во втором квартале 2021 года зарегистрировано 36,6 тыс. сделок на рынке жилой и нежилой недвижимости, что на 16% больше, чем за первые три месяца текущего года.

Можно с уверенностью говорить об эффективной реализации в Москве программы льготного кредитования, восстановительный процесс пошел уже в июне 2020 года, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Ровно год спустя - в июне 2021 - мы продолжаем фиксировать рекорды: за шесть месяцев общее число регистраций сделок в новостройках превысило 68 тыс. ДДУ. Тем самым значительно опередив аналогичные периоды прошлых лет и достигнув при этом абсолютного исторического максимума в столичной статистике Росреестра", - приводятся его слова в сообщении.