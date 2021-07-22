"Фонд развития территорий" займется проектами КРТ и привлечением средств ФНБ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Фонд развития территорий", образованная путем слияния Фонда содействия реформированию ЖКХ с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства, объединит функции двух институтов, а также будет заниматься комплексным развитием территорий и привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минстроя по итогам заседания правительства.

"Фонд развития территорий как правопреемник будет осуществлять деятельность и реализовывать функции, которые в настоящее время предусмотрены в деятельности Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

При этом планируется также наделение фонда рядом новых функций, уточняется в сообщении. "Это осуществление комплексного развития территорий на основании решений правительства РФ, привлечение средств ФНБ и участие со стороны кредиторов в договорах синдицированного кредита для реализации проектов жилищного строительства и предоставления займов застройщикам", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Законопроект о слиянии Фонда ЖКХ и Фонда дольщиков внесен в правительство и получил положительное заключение главного правового управления при президенте РФ. Законопроект обеспечивает реализацию корпоративной процедуры объединения двух фондов и разработан в соответствии с дорожной картой правительства РФ по модернизации действующей структуры институтов развития.

Новый фонд, объединяющий в себе точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, теперь будет заниматься комплексным развитием территории страны, то есть масштаб проектов будет измеряться не отдельными домами, а городами, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

"Создается инфраструктурное меню для решения градостроительных задач развития городов по решению правительства, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут предоставляться бюджетные средства, появляется целый набор вариантов привлечения бюджетной поддержки. Все вместе это позволит глобально изменять качество среды урбанизированных территорий или строить новые города в местах реализации крупных проектов - в Арктике, на Дальнем Востоке. Ничего подобного раньше не было", - сказал собеседник агентства.