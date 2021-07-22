Реализация первых проектов программы реновации в Подмосковье начнется в 2021-2022 годах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Реализация первых девяти проектов в рамках программы реновации начнется в Московской области в 2021-2022 годах, из аварийного и ветхого жилья переселят около 2,5 тыс. человек, сообщается в четверг в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Чтобы жизнь жителей Подмосковья была более комфортной, в регионе запустили программу реновации. Важно, что инвесторы-застройщики больше не смогут строить "человейники", вместе с домами будут возводить социальные объекты, развивать инфраструктуру. В 2021-2022 годах начнется реализация первых девяти проектов программы - в Мытищах, Балашихе, Королеве, Пушкине, Раменском, Одинцове и Фрязино. Пять пилотных проектов будут реализовываться с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ. Аварийные и ветхие здания снесут, а людей переселят в удобные просторные квартиры - около 2 500 человек", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве. "Чтобы люди как можно скорее переехали из аварийного жилья, застройщикам будут помогать. Фонд предоставит им субсидию - 1,6 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Как заметил губернатор, к сожалению, в Подмосковье до сих пор есть аварийное, ветхое жилье. "Эту проблему надо решать. Президент РФ в своем послании очень четко обозначил динамику этого вопроса. Для этого существует Фонд реформирования ЖКХ, нам важно такое партнерство, потому что это дополнительные возможности и ресурсы. Для нас взаимопонимание здесь очень нужно, потому что оно сказывается на качестве жизни наших жителей", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Как рассказал Цицин, также в муниципалитетах, где начнется реализация программы реновации, будут построены более 30 социальных объектов. "В прошлом году был принят закон о комплексном развитии территории, который в первую очередь подразумевает, что будут расселяться граждане из аварийного жилья. Таких у нас достаточно много по всей стране. Мы расселим около 2,5 тыс. человек в Подмосковье, и жилья будет построено почти 2,5 млн кв. метров", - добавил Цицин.