В Волгоградской области ввели в эксплуатацию один из самых проблемных жилых комплексов

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Последний корпус в жилой комплексе "Адмиралтейский", который считался одним из наиболее проблемных объектов в Волгоградской области, ввели в эксплуатацию. Его посетил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщила в четверг пресс-служба правительства Волгоградской области.

"Введен в эксплуатацию последний долгострой в ЖК "Адмиралтейский" - уже началась выдача ключей дольщикам, права которых удалось восстановить благодаря усилиям региональных властей и правоохранительных органов, разработке индивидуального механизма завершения строительства", - пояснили в пресс-службе.

История жилищного комплекса началась в 2013 году, тогда недобросовестный застройщик заключил договоры долевого участия с 520 жителями, однако обязательства не выполнил. Госстройнадзором неоднократно выявлялись нарушения законодательства, в том числе вывод средств дольщиков, а готовность обоих домов жилого комплекса на момент "заморозки" составляла около 80%.

Для решения проблемы с жилым комплексом региональные власти разработали дорожную карту, в рамках которой после процедуры банкротства предыдущего застройщика к работам была привлечена новая компания.

"Защита прав участников долевого строительства, завершение проблемных домов в Волгоградской области идет в плановом порядке. Когда мы начали решать эти вопросы в 2014 году, было выявлено 110 таких домов, у которых были проблемы с финансированием. На сегодня уже 90 домов сданы в эксплуатацию, хочу поблагодарить инициативные группы, которые с нами работали и взаимодействовали - мы добились серьезных результатов", - цитирует пресс-служба Бочарова.